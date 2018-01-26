В Госдепе США определили программу помощи Украине

В 2018 году Соединенные Штаты планируют выделить Украине 6 миллионов долларов, которые, прежде всего, должны пойти на утилизацию старых боеприпасов и разминирование территории в зоне АТО.Об этом рассказал директор Офиса ликвидации и сокращения вооружений Бюро по политическим и военным вопросам Государственного департамента США Стэнли Браун, передает "Радио Свобода".У нас есть целый ряд программ, касающихся Украины. В первую очередь, США реализуют программу "Партнерство ради мира", в рамках которой мы уничтожаем боеприпасы, оставшиеся с советских времен. Параллельно США финансируют программы по разминированию на линии разграничения. Предоставляем 900 тысяч долларов только для этого. Также мы решили выделить деньги на проекты, которые помогут вам создать собственный центр по разминированию. А еще проплачиваем техническую экспертизу, чтобы иметь возможность советовать вашему государству,– подчеркнул он.По его словам, в прошлом году Соединенные Штаты выделили такой помощи на 2 миллиона долларов."В этом финансовом году средств будет уже 6 миллионов. Еще больше возможностей помогать Украине утилизировать старые боеприпасы и разминировать территорию. Пытаемся найти баланс между этими двумя задачами, ведь всегда сложно правильно распределить бюджет", – отметил дипломат.