В Кремле сделали заявление по встрече Суркова и Волкера

В Кремле не ожидают результатов от встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, так как это просто «сверка часов» по рабочим вопросам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил: «Ожидать каких-то результатов от этой встречи вряд ли приходится, вряд ли возможно, да и не следует, наверное. Это „сверка часов“, рабочий процесс»

Также, Песков заявил: «Вы знаете, что там повестка дня достаточно свободная. Это „сверка часов“, обмен мнениями по текущим зависшим вопросам по ситуации на юго-востоке Украины».