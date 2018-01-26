В ОРДЛО активизировали мобилизацию местного населения

По данным украинской разведки, со второй декады января на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российское оккупационное командование начало активные мобилизационные мероприятия.

В ГУР МОУ отметили: «В частности, постановку так называемыми „военкоматами“ на учет граждан мужского пола в возрасте от 17 лет, уточнение списков, сбор и подготовку наемников-резервистов. От местных граждан требуют давать расписки о невыезде за пределы временно оккупированных территорий. Между тем российская сторона на неконтролируемых Украиной участках границы усилила пропускной режим с целью недопущения оттока потенциального мобилизационного ресурса гибридного „войска“, то есть лиц мужского пола. Общий масштаб указанных мероприятий, их синхронность во времени и скоординированность по содержанию являются безоговорочными доказательствами причастности Российской Федерации к событиям на Востоке Украины».