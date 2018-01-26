В Польше приняли законопроект о запрете «бандеровской идеологии»

Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды «бандеровской идеологии».

По данным СМИ, «за» данный законопроект проголосовали 279 из 414 депутатов: все депутаты PiS, Kukiz'15 и PSL, а также некоторое оппозиционеры.

Данный законопроект касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, которые сотрудничали с нацистской Германией, а также возможности запуска, согласно ст. 55 закона об Институте национальной памяти, уголовных производств в отношении тех, кто отрицает указанные преступления.

Отмечается, что правая партия Kukiz'15 представила данный проект закона больше года назад, но на некоторое время его заморозили. По некоторым данным, тогда речь шла о том, чтобы не вносить еще большую напряженность в отношения Киева и Варшавы в преддверии визита президента Польши Анджея Дуды в Украину.