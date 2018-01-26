В сети украинские СМИ опубликовали видео попытки журналистки спровоцировать президента Украины Петра Порошенко во время Всемирного экономического форума в Давосе.

На видео видно, что журналистка в вышиванке и с микрофоном без опознавательных знаков задала на русском президенту Украины Петру Порошенко вопрос: «Зачем вы приняли закон о войне?».

На это Порошенко посоветовал ей снять вышитую сорочку и отметил, что ответит на вопрос, если он прозвучит на украинском. Девушка отметила, что президент Украины «прекрасно понимает русский язык».

Украинский лидер отметил: «Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском».

Тайм код провокации — 2.15.

Embedded video for В сеть выложили видео провокации журналистки против Порошенко

Видео: