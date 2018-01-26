В Украине будет создан спецотряд из 55 вертолетов

В Украине в 2018 году будет создан мобильный отряд службы реагирования, в распоряжении которого будут около 55 вертолетов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил: «Две тысячи восемнадцатый — это год, когда Украина получит первый передовой мобильный отряд службы реагирования».

Также, он добавил, что большой контракт, который МВД Украины уже несколько месяцев готовит совместно с ГСЧС, Нацгвардией и полицией, предусматривает получение порядка 55 вертолетов марки Airbus.

При этом он уточнил, что вертолеты позволят «обеспечить систему покрытия по всей стране, начиная от реагирования на чрезвычайные ситуации, пожары, вызовы уголовного характера и заканчивая медицинскими вопросами, когда нужно будет доставить в острых ситуациях больного из небольшого села непосредственно к специалисту».