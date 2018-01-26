В Южной Корее жертвами пожара в больнице стали 41 посетитель

Число жертв пожара в больнице Южной Кореи по последним подсчетам составило 41 человек.

Кроме того, пострадали 79 человек, девять из них в тяжелом состоянии. Отмечается, что пожар вспыхнул утром в 07:32 (00:32 по Киеву) на первом этаже больницы имени короля Седжона в городе Мильян провинции Кенсан-Намдо. По информации, возгорание, предположительно, произошло в отделении неотложной помощи. На тушение ушло около двух часов. В момент пожара в больнице находились 111 пациентов.

Президент страны Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание. При этом он потребовал принять меры для предотвращения подобных трагедий.

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