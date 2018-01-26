Глава ДНР Александр Захарченко раскрыл проекту WarDoc украинские расценки на военные должности и секретные документы, а также рассказал, зачем военнослужащие ВСУ едут в Донбасс.
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«Ваш сын вернется в холодильнике»: Зачем военные ВСУ едут в Донбасс (ВИДЕО)
Добавлено: 26 янв 2018 в 23:47, Категория: Новости на сегодня
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Автор: Анатолий Васильев
Добавлено: 26 янв 2018 в 23:47, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna
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