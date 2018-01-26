В Чечне открыли 1-ый горнолыжный курорт

В Чечне горнолыжный курорт называют «стройкой века», только забывают добавить, что кататься в Чечне можно будет с февраля по март из-за климатических особенностей региона.

«Мы ждем до 500 гостей из регионов РФ и остальных стран, в числе которых начальники регионов, известные политики, бизнесмены, деятели культуры». «„Легенда рождается здесь“, фейерверк», — поведали в чеченском руководстве. После открытия для гостей курорта «Ведучи» заработает канатная дорога длиной около 800 метров, а еще лыжная трасса протяженностью около 1 км самой простой категории сложности. «В пятиэтажном отеле предвидено все нужное для отдыха гостей: спа-салон, бассейн, спортзал, ресторан». Как сообщил руководитель республики Рамзан Кадыров на праздничной церемонии, сделаны безупречные условия для туризма и отдыха, сейчас предстоит работать над 2-ой очередью Ведучи.

К первому сезону на территории «Ведучи» построены канатная дорога, трасса протяженностью около одного километра, детский парк, сервисный центр, учебная зона, пункт проката и ремонта горнолыжного инвентаря, школа инструкторов. Как сообщает РИА Новости, тарифная политика «Ведучи» разработана с учетом принципа ценовой доступности для граждан региона. Цены в 1-ый год работы на один день для взрослых — 400 рублей, детям до 13 лет — 200 рублей. Еще есть скидка 50 процентов от стоимости взрослого ски-пасса гостям курорта в возрасте от 65 до 75 лет.