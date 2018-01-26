В ДНР сообщили о 12 обстрелах со стороны украинских военных за сутки

Напомним, украинские силовики шесть раз нарушили режим предотвращения огня в Донбассе за вчерашний день.

«За минувшие сутки ВС Украины 12 раз нарушили режим предотвращения огня».

В итоге обстрелов самопровозглашенной Донецкой народной республики за вчерашний день погибли три человека.

Отмечается, что двое военных ДНР погибли на месте, очередной скончался позже от приобретенных ранений. «Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 5 населенных пунктов Республики», — проинформировал уполномоченный оперативного командования. Также активно применялись гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала в Минске режим новогоднего перемирия с 23 декабря. Противник применял 120 и 82 мм минометы, разные типы гранатометов и стрелковое оружие.