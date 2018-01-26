Владимир Путин поздравил поздравил граждан Кузбасса с 75-летием региона

В адрес губернатора Амана Тулеева и всех кузбассовцев пришла поздравительная телеграмма от президент РФ Путина. Текст поздравительной шифровки размещен на сайте президента.

Как отмечается в сообщении В.Путина, Кузбасс является надежной опорой экономики РФ, которая сыграла огромную роль в годы ВОВ. Сегодня Кемеровской область уверенно развивается, крепко держит позиции одного из крупнейших индустриальных центров Российской Федерации…

Президент подчеркнул, что в данный момент в регионе реализуется огромное количество проектов в социальной сфере, передает ТАСС.

Как информирует ИА REGNUM, 26 января, в день 75-летия Кузбасса, в общественном транспорте региона будет действовать бесплатный проезд.

«Убежден, что инициатива, энергия, целеустремленность и впредь будут помогать вам добиваться новых побед на благо родного края и всей России», — приводит слова руководителя государства ИА FlashSiberia. Соответствующее распоряжение дал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.