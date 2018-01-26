Военная милиция Российской Федерации фиксирует поток беженцев из Африна в Алеппо

Об этом в четверг информирует русский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

— Военнослужащими русской военной милиции, несущими службу на наблюдательных постах в зоне деконфликтации «Телль-Рифъат», продолжает фиксироваться поток беженцев, покидающих район Африна.

Не менее 700 человек покинули район сирийского Африна за последние сутки. За сутки в направлении Алеппо проследовало около 2 тыс. человек.

Напомним, 20 января Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Как подчеркнули в Центре, гуманитарная помощь оказана также жителям населенного пункта Умм-Эль-Амад провинции Алеппо.

Центр по примирению ведет работу и по возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в свои дома. «За сутки в свои дома вернулись 172 человек (Дейр-эз-Зор — 145, Хомс — 11, Хама — 16)», — говорится в заявлении.

Военнослужащими из Российской Федерации доставлено не менее 2 тонн продовольствия в населенный пункт Суран провинции Хама и питьевая вода в населенный пункт Хатла провинции Дейр-эз-Зор.