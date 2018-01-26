Волкер и Сурков не пришли к единому мнению по реинтеграции Донбасса

Cпецпредставитель США по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков обсудили на встрече в Дубае закон о реинтеграции Донбасса, но к единой позиции не приблизились.

Источник, знакомый с ходом переговоров сообщил: «Ключевым вопросом стал закон реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось».

Также, источник добавил, что конкретных решений в результате встречи не приняли, «стороны договорились продолжить диалог».