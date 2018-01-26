Вопрос о коррупции в Украинском государстве привел робота Софию в ступор

Об этом сказала народный депутат от «Батькивщины» Алена Шкрум в своем социальная сеть Facebook.

Конфуз произошел на экономическом консилиуме в Давосе. В 2017 г. единица искусственного интеллекта получила гражданство Саудовской Аравии и стала первым роботом, получившим гражданство.

«У самого развитого работа в мире, госпожи Софии, после вопроса: „что делать с коррупцией (на Украине — прим. НД) — сломался скрипт и подвис процессор“, — передала в Фейсбуке депутат Верховной рады Алена Шкрум». Она прибавила, что данный факт может подтвердить ее коллега Алексей Мушак.

До этого с Софией пообщался руководитель Сбербанка Герман Греф.

Коррупцию в государстве Украина не пережила даже человекоподобный робот по имени София. Девушка-робот пошутила о распространенных стереотипах относительно андроидов и дала соглашение прокатиться с Грефом на лыжах. Основным навыком механизма является умение поддерживать с человеком разговор. При всем этом София распознает собеседника и даже демонстрирует эмоции. В 2016-ом году София дала положительный ответ на поставленный вопрос: «Будешь ли ты убивать людей», однако впоследствии сообщила, что это шутка.