Воронежские семьи в середине зимы получат выплаты за рождение первенца

— Ежемесячные выплаты могут получать семьи, где в текущем 2018 году родились первые и вторые дети. Право на получение ежемесячной выплаты появляется в случае, ежели ребенок рожден начиная с 1 января нынешнего года, является гражданином РФ, и ежели размер среднедушевого заработка семьи не превышает 15 219 руб. (на 1 члена семьи). Размер материальной помощи равен региональному прожиточному минимуму для детей.

В 2018 г. на обеспечение ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка Республика Коми получит из федерального бюджета около 125 млн. руб.

Право на выплату будут иметь многодетные малообеспеченные семьи, имеющие на своем содержании 3-х и не менее детей в возрасте до 18-ти лет, регулярно проживающие на территории Челябинской области, при рождении третьего и последующего ребенка после 1 января нынешнего 2018-ого. Ежели обратиться в первые шесть месяцев после рождения ребенка, выплата будет установлена с даты рождения. Размер выплаты — 16135 руб. каждый месяц.

Заявления на получение выплат необходимо подавать в органы социальной защиты населения либо отделы МФЦ. При этом выплата все равно будет установлена с 1 января.

Размер ежемесячной выплаты равен величине прожиточного минимума для ребенка, установленной в областях с апреля по июнь минувшего года. Размер данной выплаты составляет 50 000 руб. независимо от заработка семьи.

Пресс-конференция проводилась вместе с Министерством социальной защиты населения Тверской области и транслировалась по видеосвязи в территориальных органах ПФР по Тверской области, куда были приглашены уполномоченные органов городской власти, социальной защиты и районных СМИ.

Народные избранники Думы Ставропольского края в четверг утвердили законодательный проект, который касается механизма ежемесячных выплат при рождении первого ребенка, информирует корреспондент агентства «Интерфакс-Юг», находящийся на совещании регионального парламента.

До 2015 года материнский капитал можно было потратить на улучшение жилищных условий семьи, образование детей, товары и услуги для социальной адаптации детей-инвалидов либо накопительную пенсию для мамы.

Пособие будет выплачиваться каждый месяц до достижения сыном возраста полутора лет. На эту сумму уменьшается размер материнского капитала.

Выплата осуществляется со дня рождения ребенка, ежели обращение последовало не позже 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Деньги будут перечисляться на счет гражданина в русской кредитной организации. Затем нужно будет вновь подать объявление на ее назначение.

Продолжает список новых выплат в 2018 социальная пенсия детям, оба родители которых неизвестны.

У опекуна появляется право на выплату при условии неполучения денег на содержание детей, расположившихся под опекой.