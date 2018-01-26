В Перми во 2-ой раз пройдет международный марафон

Всего в забегах приняли участие не менее 5 тыс. человек.

Власти Перми определились с официальной датой нового интернационального марафона — он состоится 9 сентября 2018 г.

В среду 24 января стартовала регистрация на 2-ой в истории города Пермский международный марафон, докладывают в мэрии Перми.

Заместитель руководителя администрации Перми Людмила Гаджиева отметила, что если Вы хотите пробежать марафон, то чем раньше зарегестрируетесь, тем лучше.

С сегодняшнего дня открыта регистрация на дистанции марафона.

— В текущем году команда края и города работает совместно, я уверена, что все получится.

Победу на первом Пермском международном марафоне одержали москвич Дмитрий Сафронов и пермячка Анастасия Кушниренко. Объём призового фонда останется прошлым - главный приз в абсолютном зачёте составит приблизительно полмиллиона руб. В 2015-м году принять участие смогут до 8-ми тыс. человек, передает pr-служба администрации Перми. По утверждению организаторов, количество слотов, дающих право на участие в забеге, по сопоставлении с прошедшим годом возросло.

Зарегистрироваться на любую из предложенных дистанций можно на сайте. Мы сохранили дорогу в центре города, она имеет лицензию и подтверждающий сертификат, а кроме этого дистанции — 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км. Дистанцию на три километра смогут пробежать все, в том числе и дети до 14 лет.