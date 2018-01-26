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» » В РФ автобус «Луганск-Москва» попал в ДТП, есть жертвы

В РФ автобус «Луганск-Москва» попал в ДТП, есть жертвы


Добавлено: 26 янв 2018 в 22:35, Категория: Украина
В РФ автобус «Луганск-Москва» попал в ДТП, есть жертвы

Сегодня около 05:45 автобус «Луганск-Москва» поопал в ДТП в Богородицком районе России на 235-м километре трассы «Дон».

Отмечается, что водитель микроавтобуса следовавшего из оккупированного Луганска в Москву, уснул и врезался в грузовик в попутном направлении. На месте работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой медицинской помощи. В результате аварии один человек погиб, шестеро — пострадали.

Список пострадавших:

Алена А., 1984 г. р.,

Эдуард А., 1996 г. р.,

Алексей Ч., 1974 г. р.,

Любовь Б., 1963 г. р.,

Татьяна Л., 1976 г. р.,

Александр Л., 1977 г. р.

Личность погибшего мужчины пока устанавливается.



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Добавлено: 26 янв 2018 в 22:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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