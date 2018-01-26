В РФ озвучили условие для передачи Украине контроля над границей

Россия готова передать Украине контроль над российско-украинской границей в районе оккупированных территорий Донбасса при определенных условиях.

Постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич заявил: «Наша позиция по украинскому конфликту остается неизменной — требуется полное выполнение Минских договоренностей через прямой диалог Киева, Донецка и Луганска. Готовы этому всемерно содействовать. Все вопросы урегулирования на Донбассе в рамках Минских соглашений должны решаться по согласованию между Киевом, Донецком и Луганском».

При этом он настаивает, что российско-украинская граница в этом районе перейдет под контроль Украины только после выполнения Минских соглашений.