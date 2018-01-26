В Самаре 26 января провало трубы на улице Вольской.

В пятницу, 26 января, профессионалы учреждения тепловых сетей выявили повреждение теплосети диаметром 500 мм на улице Вольской в Самаре. Они вывели из работы поврежденный участок тепломагистрали диаметром 500 мм и приступили к земляным работам.

На месте трагедии ведут восстановительные работы сотрудники ЗАО «ПТС».

Пользователи подключены к резервной схеме, теплоэнергетики планируют закончить основные ремонтные работы до конца сегодняшнего дня.

— На месте прорыва работают 14 профессионалов «ПТС» и шесть единиц техники. В планах закончить работы сегодня до конца дня, — информирует «Т плюс» у себя в социальных сетях.

Планируется, что трагедию ликвидируют к 23.00 26 января.