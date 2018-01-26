Президент США Дональд Трамп предложил сделать программу, по результатам которой 1,8 млн. незарегистрированных переселенцев, нелегально переехавших в страну в детском возрасте, смогут получить гражданство.

Администрация Белого дома представит съезду компромиссный вариант иммиграционного законодательного проекта.

По его словам, это решение — своего рода «предел для президента». Взамен на принятие плана Белый дом хочет потребовать от Конгресса учредить «целевой фонд» на $25 млрд. для возведения стены на южной границе с Мексикой.

До этого Трамп отменил так называемую программу DACA, которая откладывала возможность депортации для не менее чем 750 тыс. незаконных иммигрантов, прибывших в США в детском возрасте.

Понятно, что подобное решение будет результатом уступки республиканцев демократам. Кроме того, Трамп хочет потребовать ограничения финансовой помощи семьям иммигрантов и отмены визовой лотереи для жителей определенных стран, приезжающих в США.

Получить американское гражданство эти люди смогут после 10-12 лет, если у них не будет сложностей с законом.

Одним из предвыборных обещаний Трампа было свертывание программы DACA, запущенной при Бараке Обаме.