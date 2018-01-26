«Я хочу отстоять свою честь и достоинство»: открытое письмо Виктора Ана к президенту МОК

Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан после своего недопуска до Игр-2018 обратился с открытым письмом к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху.

РИА Новости публикует полную версию письма на русском и английском языках.

Уважаемый г-н Президент Томас Бах,

Мои первые Олимпийские игры были еще в 2002 году и нынешние, в Пхенчхане, должны были стать особенными в моей карьере сразу по нескольким причинам.

Но за две недели до старта Олимпиады я узнал, что олимпийское движение не считает меня спортсменом, заслужившим принять в них участие, и при этом не объясняет почему.

На протяжении всей своей карьеры в шорт-треке я ни разу не дал повода усомниться в чистоте завоеванных мной титулов.

Я всегда с уважением относился к спорту в целом, своим соперникам, олимпийскому движению, всегда соблюдал антидопинговое законодательство и искренне считал, что, выполнив условия отбора на Олимпийские игры, «чистый» спортсмен заслуживает право в них участвовать.

Но комиссия МОК решила иначе и не объяснила мне причин этого решения.

Я изучил критерии, которыми она руководствовалась при принятии этого решения. Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до Олимпийских игр.

Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа и в этой ситуации появились разговоры обо мне как спортсмене, употреблявшем допинг.

После стольких лет в спорте этот вердикт по недопуску стал символом недоверия ко мне со стороны МОК и причиной недоверия со стороны спортивной общественности.

Я искренне надеюсь на то, что МОК озвучит причину моего недопуска, чтобы я смог отстоять свою честь и достоинство, на что имею полное право, как — искренне в это верю — имею право надеяться на доверие со стороны болельщиков, соперников, журналистов после стольких лет в шорт-треке и при полном отсутствии доказательств моей вины в ситуации, когда я лишен возможности участвовать в Олимпиаде-2018.

С уважением, Виктор Ан