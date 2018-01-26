Задержанный боевик «ДНР» рассказал, о мощном ударе ВСУ по «ЛДНР»

Боевик «ДНР», которого задержали полицейские, сообщил подробности жуткого боя у села Мариновка, во ходе которого украинские военные ликвидировали около 200 оккупантов.

Пресс-служба Покровского отдела ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области сообщает, что 62-летний местный житель прошел военную подготовку и служил в караулах, в том числе на линии фронта. По его словам, это была «самая большая ошибка в его жизни», за которую ему теперь «очень стыдно».

Мужчина объяснил, что в июне 2014 года, привлеченный обещаниями большой зарплаты, поехал в Донецк и добровольно вступил в ряды боевиков. Его записали в подразделение саперов, но так как специальных навыков у новобранца не было его перевели рабочим на кухню.

После этого мужчина вместе с батальоном переехал в Славянск, где, кроме обязанностей повара, он заменял караул. Также, он подчеркнул: «Наш „батальон“ состоял из 15 человек. Командира мы называли „Беня“. Таким составом мы объехали многие города — Краматорск, Енакиево, Новоазовск, Снежное, Торез и Донецк. Для обучения нас отправляли под Новоазовск. Там специально подготовленные инструкторы обучали нас военному делу и стрельбе из различного вида оружия».

При этом он акцентировал свое внимание на бое в селе Мариновка, когда боевикам была поставлена задача — занять позиции украинских военных.

Он уточнил: «Бой был ожесточенный, и после него из наших 250 человек в строю осталось лишь 46. Остальные погибли или получили тяжелые ранения».

Кроме того, он добавил, что зарплату в размере 5 тыс. гривен, он получил лишь раз.

Боевик подчеркнул: «Поняв, что обещанные „бешеные“ деньги никто нам, наемникам, выплачивать не собирается, я оставил ряды террористов и начал работать в Донецке автослесарем. Потом я решил вернуться в родной город Мирноград и как только сюда приехал, меня задержали».

Правоохранители открыли уголовное производство. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.