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» » Захарченко обязал «госорганы» покупать бензин у «своих» реализаторов

Захарченко обязал «госорганы» покупать бензин у «своих» реализаторов


Добавлено: 26 янв 2018 в 11:43, Категория: Украина

«Госуорганы ДНР» отныне обязаны приобретать бензин и дизельное топливо только в ГП «Республиканская топливная компания» и ГП «Донтопливо».

Главарь «ДНР» Александр Захарченко отдал распоряжение, чтобы органы «государственной» власти и муниципальные предприятия закупали топливо только у двух «государственных» поставщиков. Так, в его «указе» сказано: «Органам государственной власти, органам местного самоуправления, а также предприятиям, учреждениям и организациям государственной и муниципальной (коммунальной) форм собственности производить закупку бензина, дизельного топлива исключительно в ГП „Республиканская топливная компания“ и ГП „Донтопливо“».

Согласно «документу», «распоряжение» вступает в силу со дня его подписания, 24 января 2018 года


Фото:
Захарченко обязал «госорганы» покупать бензин у «своих» реализаторов


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Добавлено: 26 янв 2018 в 11:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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