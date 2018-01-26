Главарь «ДНР» Александр Захарченко, известный громкими заявлениями, в одном из интервью рассказал о «масштабах коррупции» в рядах ВсУ.

Так, по словам главаря боевиков, за должность на блокпосту ВСУ украинские бойцы якобы платят 50 тысяч долларов. Также, он высказал свое мнение, для чего украинские военные едут в зону АТО: «Они посылают своих сыновей на войну, чтобы взять норковую шубу, золотые сережки, унитаз хороший, плитку, оградки на могилку, гранитные памятники»

Завершил Захарченко свое интервью словами, что он «легко» может «выкупить планы киевского генштаба».

Embedded video for Захарченко выдал «страшные секреты» украинских военнослужащих

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