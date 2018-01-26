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За рубежом будут образованы 370 избирательных участков к выборам Российского Президента — Центризбирком


Добавлено: 26 янв 2018 в 23:56, Категория: Политика
За рубежом будут образованы 370 избирательных участков к выборам Российского Президента — Центризбирком

В исключительных случаях образование иностранных избирательных участков закончится не позже 12 марта. Минимум 4 избирательных участка для голосования россиян в процессе предстоящих выборов президента РФ планируют открыть в русских дипломатических учреждениях на территории Украины, проинформировал РИА Новости зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.

Также сотрудники ЦИКа сообщили, что сдвиги по установке оставшихся участков могут продлиться до 12 марта.

Уточняется, что избирательные участки будут сделаны в дипломатических представительствах Российской Федерации, а кроме этого при консульских учреждениях. Как передает РИА Новости, для голосования подготовят не менее 370 избирательных участков. Понятно, что это крайне не достаточно в сравнении с тем, что было раньше. За пределами страны будет работать около 370 таковых участков в 145 государствах мира.

До этого руководитель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что не ждет низкой явки на выборах-2018.

В свою очередь участковые избирательные комиссии (УИК) за рубежом должны быть сформированы не раньше чем за 30 дней и не позднее чем за 23 дня до дня выборов, другими словами не ранее 15 февраля и не позднее 22 февраля. По имеющейся информации календарного плана избирательной кампании Центризбиркома, их образование закончится сегодня, 26 января.



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Добавлено: 26 янв 2018 в 23:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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