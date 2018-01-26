Жители России смогут пожаловаться на задержку заработной платы через приложение для телефона

Сегодня состоялось совещание публичного совета Федеральной службы по труду и занятости, в процессе которого зампредседатель управления Роструда сказал об обновлении приложения «Я — инспектор» для электронных девайсов, при помощи которого можно пожаловаться на задержку зарплат.

Кроме задержки заработной платы юзеры могут пожаловаться через приложение на неоплаченные сверхурочные, незаконное удержание из заработной платы и на отличие размера заработной платы сумме, прописанной в трудовом контракте. Об этом сказал уполномоченный ведомства Виталий Лосев.

До этого в дополнении была доступна функция отправки жалобы по поводу замеченных нарушений в строительстве — например, отсутствие средств защиты у рабочих либо защитных ограждений на строительном объекте. Как сказали в пресс-центре Ростуда, после обновления юзеры могу направить жалобы и на остальные темы: «Задерживают зарплату», «Произведены удержания из заработной платы», «Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни».

Приложение доступно в App Store и Google Play.