Активистка Femen разделась под посольством в знак протеста против Земана

Об этом передает Страна.ua.

Активистка Femen, акция которой была направлена против чешского лидера Милоша Земана, разделась у здания посольства Словакии в Украинском государстве. Активистки также признали, что пришли к посольству Словакии по ошибке.

Она предстала в образе одного из претендентов в чешские президенты — Милоша Земана, известного дружественным отношением к Российской Федерации и Владимиру Путину, сообщается на сайте организации Femen. Вышеупомянутая активистка перепутала адрес и пришла протестовать не к посольству Чехии, а к дипломатическому представительству Словакии. Там она разделась, а на ее теле было написано неприятное выражение в адрес Земана.

Как проинформировали в Femen, «ужасный вид хромого монстра должен отпугнуть здравомыслящих чехов от кандидата Земана». Поэтому ошибку Александры Немчиновой на фото не зафиксировали.