Аваков призвал силовиков готовиться к освобождению Крыма и Донбасса

Министр внутренних дел Украины заявил, что Национальная гвардия и Национальная полиция уже сейчас должна готовиться к возвращению под контроль украинской власти временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного полуострова Крым.Об этом Аваков рассказал сегодня, 27 января, во время ежегодной коллегии МВД.Глава украинского ведомства выразил уверенность, что вскоре Национальная гвардия вместе с НГУ начнут сотрудничать на временно оккупированных территориях Украины. Силовики должны будут стоять на страже порядка после деоккупации Донбасса и Крыма.«Освобождать и защищать оккупированные территории - очень тяжелая работа, и мы это уже делали, когда освобождали территории Луганской и Донецкой областей. Надо готовиться к ней уже сейчас», - наголосил министр МВД Украины.Также он обратил внимание, что сейчас в Украине проходит волна «фальшивых митингов», которые отвлекают внимание сотрудников силовых структур от «настоящей работы».В свою очередь Сергей Яровой, первый заместитель Авакова, добавил, что до конца текущего, 2018, года все патрульные подразделения НГУ должны быть укомплектованы и обеспечены всей техникой.