Аваков призвал силовиков готовиться к освобождению Крыма и Донбасса

Министр внутренних дел Украины заявил, что Национальная гвардия и Национальная полиция уже сейчас должна готовиться к возвращению под контроль украинской власти временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного полуострова Крым.
Об этом Аваков рассказал сегодня, 27 января, во время ежегодной коллегии МВД.
Глава украинского ведомства выразил уверенность, что вскоре Национальная гвардия вместе с НГУ начнут сотрудничать на временно оккупированных территориях Украины. Силовики должны будут стоять на страже порядка после деоккупации Донбасса и Крыма.
«Освобождать и защищать оккупированные территории - очень тяжелая работа, и мы это уже делали, когда освобождали территории Луганской и Донецкой областей. Надо готовиться к ней уже сейчас», - наголосил министр МВД Украины.
Также он обратил внимание, что сейчас в Украине проходит волна «фальшивых митингов», которые отвлекают внимание сотрудников силовых структур от «настоящей работы».
В свою очередь Сергей Яровой, первый заместитель Авакова, добавил, что до конца текущего, 2018, года все патрульные подразделения НГУ должны быть укомплектованы и обеспечены всей техникой.