Бегун Смирнов победил на дистанции 1500 м на этапе зимнего тура ВФЛА в Волгограде

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Бегун Валентин Смирнов стал победителем соревнований на дистанции 1500 м в рамках седьмого этапа зимнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) - "Кубка Сталинграда", который прошел в Волгограде.

Смирнов в субботу пробежал дистанцию в финале за 3 минуты 40,25 секунды.

В забеге на 400 метров первенствовал Раиф Ханбиков с результатом 50,05 секунды, а на дистанции 60 метров победил Никита Галочкин (6,95 с).

У женщин забег на 400 метров выиграла Екатерина Реньжина (53,57), а на 60 метрах первенствовала Кристина Сивкова (7,36). Соревнования по тройному прыжку выиграла Виктория Прокопенко (13,98 м).