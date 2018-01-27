Блок оппозиции «Завтра Сирии» решает вопрос участия в конгрессе в Сочи

Политбюро блока оппозиции «Завтра Сирии» в эти выходные проходит заседание в Каире при участии представителей секретариата и военной сферы движения. Там обсуждают участие в конгрессе нацдиалога в Сочи.

27 января переговорный комитет революционных и оппозиционных сил Сирии заявлял о бойкоте переговоров в Сочи. Пресс-служба блока заявила, что главным пунктом заседания сейчас является приглашение на конгресс нацдиалога в Сочи, назначенного на 29 и 30 января. 28 января опубликуют официальное решение политбюро «Завтра Сирии».

Министерство иностранных дел России пригласило участвовать около 1600 представителей сирийского общества, а наблюдателями пригласили представителей ООН. Специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев говорил, что это мероприятие должно дать старт процессу работы над новой конституцией Сирии и там предоставят слово абсолютно всем.