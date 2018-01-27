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Более 300 целей ликвидировали ВВС Турции в Африне


Добавлено: 27 янв 2018 в 11:49, Категория: Новости на сегодня
Более 300 целей ликвидировали ВВС Турции в Африне

В результате операции в сирийском Африне турецкая авиация уничтожила 340 целей. Об этом сообщил в Гентштабе ВС Турции.

В субботу, 20 января, на фоне провокаций со стороны США, Турция начала операцию «Оливковая ветвь». За все время авиация страны уничтожила 340 целей. Уничтожены склады с оружием и боеприпасы, позиции отрядов курдов. По информации турецкого ведомства, ликвидировано не менее 390 террористов.

Турция ведет операцию против «Сил народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» (ДС). В Анкаре эти формирования считают терористическими.



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Добавлено: 27 янв 2018 в 11:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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