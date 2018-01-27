Челябинские студенты выстроили из автомобилей надпись «Путин 2018»

В субботу, 27 января, в Челябинске студенты провели флешмоб.

Сегодня на стоянке около ледовой арены «Трактор» в Челябинске студенты институтов и колледжей отметили День студента незаурядным методом.

Граждане Челябинска разными способами поддерживают Президента Российской Федерации, который баллотируется на пост руководителя государства. На расстановку машин для надписи «Путин-2018» ушло около часа. Во флешмобе приняли участие 49 человек, которые являются студентами 10 вузов. Надпись, которую выстраивали из автомобилей, при помощи квадрокоптера сняли с высоты птичьего полета.

На стоянке около Ледовой арены «Трактор» молодые люди выстроились на собственных автомобилях в надпись «ПУТИН-2018».

В рамках мероприятия учащиеся посоревновались в виртуозной стоянке, выполняя маневры в ограниченном пространстве. Владельцы автомобилей соревновались в выполнении маневров в ограниченном пространстве. В предвыборной гонке учавствуют 17 претендентов, двое из которых выступают в качестве самовыдвиженцев, в том числе и Валидмир Путин.