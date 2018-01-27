Десантники ВДВ впервые продемонстрируют профессиональную игру в хоккей с шайбой на чемпионате в РВВДКУ

В феврале на базе Рязанского высшего воздушно-лесантного командного училища им. В.Ф. Маргелова состоится первый в истории ВДВ чемпионат по хоккею с шайбой среди мужских команд.

На льду встретятся десять команд — более 150 хоккеистов-десантников, играющих на профессиональном уровне. Сборные будут представлены соединениями, учебными центрами и вузами ВДВ, дислоцирующимися в Иванове, Рязани, Омске, Ульяновске, Кубинке, Пскове, Туле, Уссурийске, Камышине и Улан-Удэ.

Первый чемпионат ВДВ по хоккею с шайбой пройдет в рамках спартакиады Воздушно-десантных войск.