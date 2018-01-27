Фабрику Roshen в Липецке перенесут в Украину

Российский филиал фабрики Roshen из Липецка будут переносить в Украину.

На данный момент на предприятии работает всего 4 охранника и котельная. Президент Roshen Вячеслав Москалевский сообщил: «Там есть какие-то основные фонды. Мы потихоньку то, что нам нужно, перетягиваем сюда, в Украину. Продать фабрику невозможно: все здания и сооружения находятся под арестом. Определенные люди, приближенные к российской полиции или ФСБ, ждут банкротства, чтобы за одну копейку все забрать. А я не хочу, чтобы им все досталось за бесценок».