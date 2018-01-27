Федор Бондарчук и Паулина Андреева показали чувства на публике

В столичном кинозале прошла премьера киноленты Николая Хомерики «Селфи». На мероприятии побывал продюсер картины и исполнитель одной из ролей Федор Бондарчук совместно со своей избранницей Паулиной Андреевой.

Съемки картины «Селфи» прошли при непосредственном участии Бондарчука.

Премьеру посетил и исполнитель основной роли Константин Хабенский: компанию ему составила Анна Михалкова.

Поддержать возлюбленного на красной дорожке приехала Паулина Андреева. А уверенности к этим словам добавил факт поведения влюбленных. «Красивые, талантливые, состоятельные люди, пусть рожают детей!» — принялись обговаривать фотографии Паулины с мероприятия юзеры социальных сетей. Систематически, после того, как знаменитость одевает странный наряд, появляются слухи об ее занимательном положении. Ведь обычно артистка носит обтягивающие наряды по фигуре, а здесь явно что-то скрывает? Cейчас никаких подтверждающих заявлений сделано не было.