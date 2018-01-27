Генпрокуратура столицы вынесла предупреждение из-за акции Навального

15 января юрист «Фонда борьбы с коррупцией» А. Навального Иван Жданов проинформировал агентству, что в мэрию столицы подана претензия на проведение днем 28 января шествия по Тверской улице с митингом на Охотном ряду. Организаторам были ориентированы предложения о проведении мероприятия по альтернативным маршрутам, на которые они не ответили.

Как напоминается на сайте, организация несанкционированного публичного мероприятия, так и участие в нем тянет за собой ответственность, предусмотренную законодательством РФ. В связи с этим организаторам мероприятия ориентированы предупреждения о недопустимых нарушениях закона. Организаторы же агитируют жителей собраться 28 января на проспекте Сахарова либо на улице Тверская.

Поклонники Алексея Навального до этого подали иск в суд и объявление в прокуратуру, первопричиной послужило предложение администрации Нижнего Тагила о проведении акции в деревне Усть-Утка либо на окраине города, так как все площадки в центре якобы уже заняты под проведение пикетов «Единой Россией».

18 января столичные власти на заявку оппозиции провести 28 января митинг в центре города посоветовали три альтернативные площадки — на северо-востоке, юго-востоке и северо-западе столицы.

Как объявил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, в случае проведения несогласованного публичного мероприятия организатор и участники акции могут быть привлечены к ответственности.