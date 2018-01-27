Главный синоптик Петербурга: с воскресенья опять начнется зима

Зима возвратится в Санкт-Петербург в воскресенье 28 января, проинформировал на собственной странице в фейсбук главный синоптик города Александр Колесов.

Главный синоптик Северо-Западного Гидрометеорологического центра Александр Колесов поведал, когда в Санкт-Петербург вернётся зима, информирует New Inform.

По утверждению специалиста, из-за температуры в +4 градуса снежный покров практически на всей территории Северной столицы потерял 7 сантиметров. Уже в воскресенье температура воздуха опустится ниже нуля. 27 января, судя по его прогнозу, предполагается до плюс одного градуса.

— Зачем этот циклон пришел к нам? — сетует Александр Колесов. В ночь на субботу «плюс» сохранится, днем 27 января предполагается +1, ветер утихнет. Заморозки ожидают Петербург в ночь на 28 января — в городе будет около -1 градуса.

Теплая погода в Петербурге будет стоять недолго, уже в выходные предполагается наступление холодов. За сутки потеряли семь сантиметров практически на всей территории города.

Минусовые температуры возвратятся в Петербург в конце недели.

В воскресенье будет облачно, кое-где предполагается снег и мокрый снег. Как информирует Inforeactor, днём в воскресенье ожидаются осадки — мокрый снег.