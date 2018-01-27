Губернатор Севастополя сообщил привет Трампу в ответ на санкции

Согласно информации американского ведомства, новые санкции в отношении Российской Федерации вводятся в связи с ситуацией в Украинском государстве.

Как докладывают СМИ, Овсянников с иронией воспринял попадание в американский санкционный список и сообщил привет американскому президенту Дональду Трампу.

Овсянников написал в соцсети, что сегодня узнал об очередных санкциях.

Собственный пост губернатор Севастополя сопроводил фотографией 30-летней давности, когда произошла операция по вытеснению кораблей ВМС США из советских территориальных вод в Чёрном море. Передаю привет от всех севастопольцев Дональду Трампу. «From Sebastopol with love», -написал Овсянников в своем Инстаграм.

Напомним, до этого в ответ на санкции ЕС он объявил, что это не «самое худшее, что может случиться в его жизни».