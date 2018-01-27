Ходаковский пригрозил Захарченко: «Отлучу от финансовой сиськи»

Экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский детально описал, что сделает с главарем «ДНР» Александром Захарченко после победы на выборах в «ДНР».

Так Ходаковский публично предлагает Захарченко путь к мирному отступлению, при этом он дал понять, что пока не планирует устраивать судебный процесс над Захарченко, или ликвидировать его. Боевик подчеркну, что готов сосуществовать с действующим главарем «ДНР» на одной территории, хотя и предполагает его стремительное бегство с Донбасса в случае «потери власти, влияния и отлучения от финансовой сиськи». Кроме того, Ходаковский подчеркнул, что в случае бегства Захарченко и его окружения он не будет препятствовать возвращениям главаря «ДНР» в оккупированный Донецк время от времени.

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