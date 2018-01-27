Ходаковский заявил о намерении захватить весь Донбасс

Экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский считаето необходимой для боевиков «ДНР» смену власти в Украине и планирует захват территории всей Донецкой и Луганской областей.

На своей странице в соцсети, он утверждает, что Россия никогда не пойдет на военную эскалацию против Украины, следовательно захват Донецкой области должен быть осуществлен силами местных боевиков.

При этом он открыто заявляет, что рассчитывает либо на смену власти в Украине после выборов и возможный хаос, либо на приход к власти готовых сотрудничать с боевиками и Россией политических сил. Также, Ходаковский отмечает задачу восстановления «ДНР» в пределах Донецкой области, обещая жителям Донбасса продолжать «воевать» и «ждать» своего шанса. Тем не менее, он признает, что предложить жителям подконтрольной Украине территории боевикам пока нечего.

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