Кабмин упростил правила применения маткапитала на нужны детей-инвалидов

Руководство РФ изменило порядок применения материнского капитала на приобретение товаров и услуг, связанных с социальной адаптацией и интеграцией в общество детей-инвалидов. Отпала потребность всякий раз подтверждать медицинский статус для того, чтобы использовать материнский капитал на лечение и реабилитацию ребенка-инвалида.

Соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина. В частности, с этого момента будет введен упрощенный порядок для замены особой программы реабилитации ребенка-инвалида на новую. Он был введен в Российской Федерации в давно минувшем 2007 г., тогда сумма выплаты составляла 250 тыс. руб. Стоит обозначить, что для такого применения материнского капитала в особой программе реабилитации ребёнка-инвалида должны быть рекомендации по приобретению схожих товаров и услуг. В частности, сейчас инвалидам не придётся всякий раз подтверждать собственный статус. Изменения законодательства касаются Правил принятия лица инвалидом. Они коснутся семей, которые планируют тратить материнский капитал на услуги либо товары для детей людей с ограниченными возможностями.