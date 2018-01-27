Клинцевич: победа Земана поможет России и Чехии построить новые отношения

Победа Милоша Земана на выборах президента в Чехии поможет улучшить отношения России и Чешской Республики, сказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Действующий президент Чешской Республики Милош Земан был переизбран, получив 51,36% голосов. Итоги голосования опубликовало республиканское статистическое управление.

Сенатор считает, что необходимо было перейти события 1968 года и у Милоша Земана это получилось. Обновленная Россия и обновленная Чешская Республика построят новые отношения. Клинцевич сказал, что лидеры стран Европы наконец понимают, что Россия является европейской сердцевиной, без нее континент лишен будущего.

Ранее действующий глава российского государства Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Милошу Земану по случаю его победы на президентских выборах Чехии.