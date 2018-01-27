Проукраинские протесты в Донецке не были эффективными потому, что в город пришли люди с оружием и мирный протест местные жители уже не могли провести.

Известный донецкий ученый-религиовед, освобожденный из плена боевиков, Игорь Козловский сообщил: «Когда все мы увидели, что так называемые правоохранительные органы тоже предали. Когда через границу хлынул поток россиян на автомобилях и автобусах, а потом мы видели их в Донецке. Мы видели, что нас просто сливают. И стало понятно, что происходит что-то неподконтрольное центральной власти, и мы можем протестовать сначала только в форме митингов, а потом был молитвенный марафон, который стоял под украинскими знаменами, даже когда „стрелковцы“ вошли в город. Но понятно, что это был гражданский протест, мирный протест, который, может, срабатывал в каких-то странах, но здесь не сработал».

Также, он сообщил, что жителям Донбасса не были близки и проевропейские ценности, которые отставили люди на Майдане. Козловский добавил: «Мы говорим „европейские ценности“, но ведь на самом деле это общечеловеческие завоевания. Никто обывателю это не доносил. Но, с другой стороны, человек, который живет низшими потребностями, исходя из пирамиды Маслоу, реагирует не столько на свое сознание, сколько на потребности безопасности, что-то поесть и какие-то бытовые вещи. А тут ему еще раскрывает свои объятия Россия и говорит, что это все у вас будет, только бегите к нам. Тем более, что многие сохраняли связи с Россией: у кого-то там живут родственники, кто-то на заработки едет»

Embedded video for Козловский о начале войны: «Мы видели, что нас просто сливают»

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