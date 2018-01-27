Криштиану Роналду ошарашил болельщиков сенсационным заявлением о своей карьере

Форвард «Реала» Криштиану Роналду заявил, что не собирается менять команду.«Конечно, я хочу остаться здесь, – приводит Marca слова португальца. – Я живу в этом городе с 2009 года. И мне нравится погода и люди. Португалия рядом, туда можно доехать на машине. Испания – великолепная страна. Я люблю ее и люблю этот клуб. Шансы на чемпионство? «Реал» никогда не сдается. Но нам будет очень-очень трудно. Мы сильно растроены нынешней ситуацией, правда, как я говорил раньше, пока рано говорить о чем-то. Возможно, если мы выиграем Лигу чемпионов, все будут говорить: «Невероятный сезон. Вы победили в Лиге чемпионов», - заявил футболист.Напомним, «Реал» отстает от «Барселоны» в примере на 19 очков. Также команда вылетела из Кубка Испании.