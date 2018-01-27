«Лицо войны»: В Нью-Йорке показали портрет Путина из гильз

В Нью-Йорке в Украинском институте Америки открылась выставка «Пять элементов войны», в рамках которой выставили двухметровый портрет президента России Владимира Путина, выполненный из гильз.

Авторами картины стали украинские художники Дэниэл Грин и Дарья Марченко. Она называется «Лицо войны»

Авторы сообщили, что в работе использованы гильзы, собранные во время Евромайдана. Марченко пояснила, что Путин на портрете выглядит уставшим и грустным человеком.

Она добавила: «Даже диктаторы, люди, которые делают плохие вещи, боятся, потому что им придется предстать перед небесами рано или поздно».

По информации, для изготовления картины использовали масляные и акриловые краски, гильзы (более 5000 единиц).

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