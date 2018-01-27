Матвиенко поздравила граждан Петербурга с днем полного освобождения Ленинграда от блокады

74 года назад торжественный салют ознаменовал полное освобождение города от фашистской блокады, поставив точку в одном из самых кровопролитных и долгих сражений ВОВ - борьбе за Ленинград. Практически 900 продолжительных дней и ночей, превозмогая голод и холод, под непрерывными бомбежками и артобстрелом граждане Ленинграда защищали город. — Подвиг защитников города стал символом величия духа советских людей, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. Ежегодное шествие началось от станции Филино и завершилось у «памятника детям блокадного Ленинграда» на Тверицком кладбище. Кольцо вокруг Северной столицы было разорвано 74 года назад. Семьдесят 4 года прошло с того дня, как вражеские войска были отброшены от Ленинграда, и над Невой прогремел победный салют.

Его почетными гостями стали граждане района Сокольники, которые прошли через блокаду Ленинграда. В сей день в городе был дан артиллерийский салют и фейерверк (единственное исключение в процессе ВОВ, прочие салюты производились в Москве).