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Менопауза: горе или счастье?


Добавлено: 27 янв 2018 в 23:42, Категория: Статьи

Менопауза: горе или счастье?В жизни каждой женщины наступает период угасания ее детородной функции. Женщины молодого возраста считают менопаузу и следующий за ней климакс чем-то таким страшным, прямо как судебный приговор. Им кажется, что это приговор окончательный, не подлежащий обжалованию ни в какой инстанции. И как же глубоко они заблуждаются. Если внимательно почитать исторические документы, касающиеся данного вопроса, то можно, с удивлением для себя, узнать, что очень во многих странах (Россия не исключение) женщина могла себя назвать женщиной в полном смысле этого слова только с наступлением климакса. Вы спросите, почему? Ответ прост: мужчине, вступающему в близость с женщиной в период менопаузы или климакса не надо заботиться о том, чтобы его семя не породило очередного ребенка. Поэтому женщины в период менопаузы и климакса были более уважаемыми и уже не считались «грязными». Такой вот экскурс в историю!

В течение всего детородного возраста женщины жизнь ее делится на небольшие периоды, называемые менструальными циклами. Этот цикл составляет для каждой женщины разное количество дней и может быть регулярным и нерегулярным. Термин определяет количество дней от первого дня одних месячных до первого дня следующих. Именно продолжительность этого цикла позволяет наиболее точно определить наиболее благоприятное время для зачатия будущего ребенка. При регулярном цикле менструации приходят «как часы», то есть строго в определенные дни. При нерегулярном – цикл может быть «скачущим», то есть, то больше, то меньше. Те, кто считает, что менструальный цикл и менопауза – две несовместимые вещи, глубоко заблуждаются. Отличие периода менопаузы от обычного детородного в том, что цикл просто становится нерегулярным. Да и выделения начинают отличаться от привычных. Это может быть и кровотечение, похожее на маточное, и скудные выделения, которые вызывают тревогу. Состояние женщины в такой период очень зависит от того, насколько ясно она осознает, что происходит в ее организме.

В этот, сложный для женщины период, у нее происходят изменения в организме, обусловленные гормональной перестройкой. Одним из наиболее щадящих способов улучшения общего состояния является гормонозаместительная терапия. Старение женского организма напрямую связано с изменением гормонального баланса. Поэтому большинство врачей рекомендуют свечи при климаксе, позволяющие пройти этот период безболезненно и с комфортом.



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Добавлено: 27 янв 2018 в 23:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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