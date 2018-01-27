Мейвезер показал стомиллионный чек за победу над Макгрегором (ФОТО)

Американский боксер Флойд Мейвезер опубликовал в соцсетях фотографию чека на $100 млн, который он получил за бой против известного бойца UFC Конора Макгрегора.«Это простая математика. Мои 50 побед при нуле поражений доказывают, что я читал своих оппонентов так же, как вы сейчас можете прочитать $100 млн на этом чеке.И мне все еще приходят чеки вроде этого. Последнее слово всегда будет за мной», — написал спортсмен в своем инстаграме.Поединок Мейвезер — Макгрегор состоялся по правилам бокса в августе 2017 года. Американец одержал победу техническим нокаутом, после чего объявил о завершении карьеры.