МИД обеспокоено новым польским законом о «бандеровской идеологии»

Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено принятием в Сейме Польши законопроекта о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии".Соответствующее заявление размещено на сайте МИД Украины."Досадно, что украинская тематика в очередной раз используется во внутренней политике в Польше, а трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться. Категорически не воспринимаем очередную попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий, в т.ч. некорректного использования в официальном документе Республики Польша названия части территории современной Украины", - говорится в заявлении.В МИД напомнили авторам законопроекта, что украинцы, как и поляки, подверглись чрезвычайно большим страданиям от тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны, а также самоотверженно боролись за свободу своей Родины."В этом контексте чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинский исключительно как" преступных националистов "и" коллаборационистов третьего рейха "", - говорится в заявлении.В МИД рассчитывают, что Сенат Республики Польша, который должен вскоре рассмотреть указанный законопроект, проявит политическую мудрость относительно вопросов, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений."Осознавая чувствительность проблематики исторической памяти в жизни украинского и польского народов, призываем польскую сторону к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинского-польских отношений", - отметили в министерстве.Напомним, 26 января Сейм Польши принял предложенный движением Kukiz'15 законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии".Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и Украинской организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти Польши, уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления.