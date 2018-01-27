Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель президента США по задачам Украины Курт Волкер на встрече в Дубае не смогли достигнуть единой позиции по украинскому закону о реинтеграции Донбасса. Об этом «Интерфаксу» сказал знакомый с ходом переговоров источник.

«Ключевым вопросом на данной встречи в Дубаи стал принятый Верховной Радой Украины закон о реинтеграции Донбасса». Предполагается, что на встрече в Дубае стороны обсудят возможность соблюдения перемирия в Донбассе, вопрос обмена пленными, а еще попробуют сблизить позиции РФ и США по поводу идеи ввода миротворцев в Донбассе. К сожалению, добиться какого-то прогресса им не удалось.

По утверждению источника, определенных решений по результатам встречи принято не было. И это была первая встреча переговорщиков после того, как Соединенные Штаты объявили, что предоставят Киеву противотанковое оружие Javelin.

Это уже 4-ая встреча Суркова и Волкера.

Так, Волкер объявил, что среди целей на текущий год- мир и окончание военных действий на Донбассе.

«Принятие закона о реинтеграции дало плохой знак людям, проживающим на неконтролируемых территориях, о чем мы сообщили господину Волкеру. Это сверка часов, рабочий процесс», — объяснял секретарь Российского Президента Дмитрий Песков. Кроме того, Волкер прокомментировал переговоры с ассистентом президента Российской Федерации Владиславом Сурковым, который не является дипломатом. Москва продолжает призывать Украинское государство, а еще международное сообщество к прямым переговорам с правительствами ДНР и ЛНР, которые фактически были сделаны Россией. Там прошли две прошлые встречи, а до этого, летом 2017-ого года, площадкой был Минск.

Указывая на существенное количество нарушений того, что называют «минскими соглашениями» со стороны РФ, Волкер обозначил: «Россия никогда не стремилась к фактическому прекращению конфликта».

«Россия в процессе наших последних переговоров опять вернулась к собственной сентябрьской идее (о миротворческой миссии ООН в Донбассе — ред.), которую я только-только озвучил. Так как если ты не разговариваешь, то, значит, смотришь на другого только через прицел». А встречи Суркова и Волкера имеют наименее формальный характер.

Немаловажным аспектом переговоров станут, по всей видимости, перспективы вероятностного введения индивидуальных санкций в отношении русских олигархов и чиновников (финансовой обслуги Путина) на основе так называемого «кремлевского доклада», который МинФин США вскоре представит съезду. По его мнению, нужен надежный канал взаимодействия. Значимость его для 3-х сторон очень различная и асимметричная, однако это не принципиально.

«Об этом и сам Трамп объявил, когда его разузнали, собирается ли он строить разговор с Россией, он проинформировал: „Да, конечно“, и это нереально - не строить». Так что, резюмирует собеседник «Ъ», «эти переговоры удерживают главное значение — даже ежели на данный момент там ничего не сдвигается».